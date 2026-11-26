Фото: Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в Ногинске / Медиасток.рф

Сокращение числа приостановлений кадастрового учета и регистрации недвижимости стало одной из ключевых тем семинара, прошедшего в Управлении Росреестра по Московской области. Мероприятие объединило сотрудников территориальных отделов ведомства в рамках проекта «Образовательный кластер», сообщили в ведомстве.

Участники разобрали сложные ситуации, с которыми регистраторы сталкиваются в повседневной работе. В частности, специалисты рассмотрели особенности принудительной реализации арестованных земельных участков с неустановленными границами, а также порядок погашения записи об ипотеке при одновременной регистрации перехода права собственности.

«Обмен практиками, детальный разбор типовых ситуаций позволяют выработать единые подходы и минимизировать количество приостановлений. Особо отмечена высокая вовлеченность территориальных отделов: именно такой формат дает прямой практический эффект и помогает регистраторам уверенно применять нормы закона в ежедневной работе», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Отдельное внимание уделили результатам мониторинга решений о приостановлении регистрационных процедур и возврате документов. По итогам анализа предложены меры профилактики ошибок и единые формулировки для обоснования принимаемых решений.