В Аэрокосмическом лицее прошло заседание Городского методического объединения педагогов-психологов школ Химок. Служба включается в работу в наиболее сложных ситуациях: при острых эмоциональных переживаниях, тяжелом горе, риске причинения вреда себе и других кризисных состояниях.

Ключевой темой стала работа Консультативно-кризисной службы, которая в октябре открылась на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех».

Новая служба дополняет действующую систему психологической помощи. Ее задача — своевременно поддержать детей, подростков и их семьи, если они оказались в непростой ситуации. На заседании обсудили, как выстроить взаимодействие школьных психологов со специалистами: какие случаи требуют подключения службы, в каком формате оказывается помощь и как быстро передать запрос.

«Важно, чтобы в сложной ситуации ребенок и его семья могли своевременно получить квалифицированную поддержку. Консультативно-кризисная служба позволяет объединить усилия специалистов, оперативно подключать необходимые ресурсы и не оставлять педагогов один на один со сложными случаями», — рассказала исполняющая обязанности директора Центра «Успех» Анна Держинская.

Для специалистов образовательных учреждений подготовлены простые инструменты: чек-лист признаков кризисного состояния и единый бланк направления — его заполнение занимает около пяти минут. Специалисты центра выезжают в школы, консультируют родителей и педагогов, помогают выстроить дальнейшую работу с ребенком.

Центр расположен по адресу: город Химки, улица Родионова, д. 3, стр. 1. Телефон: 8 (498) 683-63-53.