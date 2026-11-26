Привокзальную площадь открыли после реконструкции в Луховицах
Обновленную Привокзальную площадь торжественно открыли в Луховицах. Преобразился сквер благодаря победе во всероссийском голосовании «За комфортный город» — этот объект выбрали почти 5 тысяч жителей округа.
К работам на территории приступили в июле. Специалисты сняли старое асфальтное покрытие и уложили более 2 тысяч квадратных метров плитки, установили 23 опоры освещения, 19 скамеек, посадили деревья и кустарники. В преддверии новогодних праздников на площади украсят ель. Она находится в самом центре нового общественного места. Теперь сквер — это не проходное место, а новая точка притяжения на карте Луховиц.
«Это результат совместной работы администрации и инициативных жителей. Именно благодаря им здесь проведено комплексное благоустройство территории, и теперь у города есть свое лицо», — отметил депутат Московской областной думы Максим Коркин.
На площади установили интерактивный экран. На нем можно посмотреть актуальные новости из жизни округа, расписание автобусов, умная система расскажет и о достопримечательностях Луховиц, чтобы гости города знали, куда стоит сходить.
Продолжением благоустройства северной части города станет набережная реки Черной и обновленный стадион «Спартак». Работы на этих объектах близятся к завершению.