Циклон уходит из Подмосковья: прогноз погоды на выходные
Последние выходные ноября 2026 года в Москве и Подмосковье будут морозными: циклон уйдет на восток, давление вырастет, а температура упадет. В субботу и воскресенье ночью ожидается до -6 градусов, а днем — всего около -4. В понедельник похолодает еще сильнее, но к середине недели немного потеплеет. Подробный прогноз на конец ноября и начало декабря — в материале 360.ru.
Прогноз погоды в Москве и Подмосковье в последние выходные ноября
Циклон ушел от Москвы и области на восток, поэтому давление будет расти, а температура падать, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
«В субботу, 28 ноября, ночью температура в Москве и Московской области составит -3… -5 градусов, а днем станет немного теплее — столбики термометров покажут около -2…-4 градусов. В воскресенье, 29 ноября, случится то же самое: ночью температура составит -4…-6, а днем — порядка -2…-4 градусов», — рассказал он.
Осадки будут, но немного — преимущественно без дождя.
Ветер северного направления в понедельник, 30 ноября, повернет на юго-запад. Скорость достигнет 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в пятницу, 27 ноября, резко повысится, предупредила в беседе с 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«К вечеру атмосферное давление будет 752 миллиметра ртутного столба. Завтра, 28 ноября, рост продолжится — до 764 миллиметров. В воскресенье, 29 ноября, давление повысится до 769 миллиметров, и оно сохранится и в понедельник. Это почти на 20 единиц выше, чем положено для этих чисел ноября и начала декабря», — рассказала эксперт.
Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на конец ноября — начало декабря
В понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, в Москве и Московской области будет холоднее.
«Днем около -3…-8 градусов, а ночью столбики термометра опустятся еще ниже — до -7…-12 градусов», — отметил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
Уже 2 и 3 декабря, в среду и четверг, в столице и регионе немного потеплеет. Ночью в среду, 2 декабря, температура поднимется до -4…-9 градусов, а ночью в четверг, 3 декабря — примерно до -1….-6.
Днем в среду, 2 декабря, термометры жителей Москвы и Московской области покажут температуру порядка -4…+1, а в четверг, 3 декабря, она составит от -3 до +2, отметил Цыганков.
С середины следующей недели атмосферное давление будет выше климатической нормы — в пределах 760-762 миллиметров ртутного столба, рассказала Позднякова.
«Рекордных значений в эти выходные атмосферное давление не достигнет, но, как я уже сказала, оно все-таки будет высокое и не очень комфортное для людей», — подытожила метеоролог.