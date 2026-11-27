Последние выходные ноября 2026 года в Москве и Подмосковье будут морозными: циклон уйдет на восток, давление вырастет, а температура упадет. В субботу и воскресенье ночью ожидается до -6 градусов, а днем — всего около -4. В понедельник похолодает еще сильнее, но к середине недели немного потеплеет. Подробный прогноз на конец ноября и начало декабря — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье в последние выходные ноября

Циклон ушел от Москвы и области на восток, поэтому давление будет расти, а температура падать, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

«В субботу, 28 ноября, ночью температура в Москве и Московской области составит -3… -5 градусов, а днем станет немного теплее — столбики термометров покажут около -2…-4 градусов. В воскресенье, 29 ноября, случится то же самое: ночью температура составит -4…-6, а днем — порядка -2…-4 градусов», — рассказал он.

Осадки будут, но немного — преимущественно без дождя.

Ветер северного направления в понедельник, 30 ноября, повернет на юго-запад. Скорость достигнет 5-10 метров в секунду.