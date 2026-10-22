Поликлинику № 1 в Воскресенске капитально отремонтируют в 2027 году

В поликлинике № 1, расположенной в Больничном проезде в Шатуре, продолжается капитальный ремонт. По данным РИАМО, работы выполнили на 30%.

Строители монтируют кровлю, системы отопления и электроснабжения, обустраивают входные группы. Также ведётся выемка грунта в подвале и подготовка помещения теплового пункта к запуску отопления, сообщил руководитель проекта от генподрядчика «Евростройподряд» Евгений Беляков.

На площадке ежедневно работают от 20 до 30 человек, задействованы экскаваторы, мини-погрузчики и автокраны.

Завершить обновление медицинского учреждения планируют в апреле 2027 года.