Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность выборов в Подмосковье

С 18 по 21 сентября Главное управление МЧС России по Московской области работает в усиленном режиме в связи с проведением выборов. За пожарную безопасность на 3,9 тысячи избирательных участках отвечают около трех тысяч спасателей. Для них подготовили 300 единиц техники.

В Химках развернули круглосуточный штаб, который контролирует обстановку и координирует работу экстренных служб.

Под надзором спасателей находятся 2,5 тысячи объектов, где организована работа избирательных участков. Перед началом голосования специалисты провели более трех тысяч профилактических мероприятий: проверили системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и наличие огнетушителей и других средств тушения.

Также сотрудники МЧС организовали свыше 1,4 тысячи тренировок по эвакуации и почти 1,8 тысячи инструктажей для ответственных за безопасность.

Профилактическая работа прошла во всех муниципалитетах региона. В Чехове, например, инспекторы встретились с председателями участковых комиссий и разобрали порядок действий при пожаре или задымлении. Особое внимание уделили работе систем оповещения, организации эвакуации и расположению средств пожаротушения.