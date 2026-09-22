Предприниматели из Химок стали участниками всемирной общественной ассамблеи

Вторая всемирная общественная ассамблея «Новый мир: Ценности, которые объединяют» завершилась в Центре международной торговли в Москве. На одной из крупнейших площадок общественной дипломатии собрались более 5 тысяч участников из 154 стран.

Председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения Союза женщин России Екатерина Борисова и женщины-предприниматели из Химок посетили ассамблею. В рамках форму состоялись десятки стратегических и панельных сессий, круглых столов и международных встреч. Ключевыми темами дискуссий стали общественная дипломатия, историческая память, образование, культура, семья, молодежь, искусственный интеллект и устойчивое развитие.

Организаторы выделили несколько центральных площадок: стратегическую сессию «Голоса регионов», II международный молодежный форум «Поколение единства», международный медиафорум, а также дискуссии о сбережении человечества и сохранении исторической памяти. Одним из главных итогов ассамблеи стало подписание более 30 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в сферах общественной дипломатии, образования, науки, культуры и молодежных проектов. Завершением двухдневной работы стало принятие декларации.

«Сегодня очень важно понимать, что общественная дипломатия — это уже не дополнение к международным отношениям, а один из действенных инструментов сохранения прямого диалога между разными людьми и народами. За этим стоят новые связи и конкретные совместные проекты. Это большая возможность развиваться дальше», — поделилась Екатерина Борисова.

Особое внимание участники уделили вопросам исторической памяти и сбережения человечества. На форуме обсудили необходимость поставить человека в центр технологического и общественного развития и обеспечить передачу исторической памяти новым поколениям. На образовательных площадках обсуждались международные научные коммуникации и перспективы совместных исследований.

Ассамблея продолжила международный диалог, который в 2026 году развивался на региональных всемирных общественных саммитах в Индии, Латинской Америке и Африке. Заключительные соглашения и инициативы лягут в основу новых международных проектов и прямых связей между общественными институтами разных стран.