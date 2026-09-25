Подмосковье поделилось с Омской областью опытом корпоративных закупок

В Омской области прошел семинар для заказчиков «Практика закупок по Закону № 223-ФЗ в 2026 году». Его организовало Главное управление контрактной системы Омской области, сообщили в подмосковном Комитете по конкурентной политике.

На семинаре рассказали о медиации в корпоративных закупках Московской области. Участники узнали, что медиация не создает новую процедуру — она может встраиваться в уже существующие механизмы взаимодействия сторон и использоваться там, где законодательство оставляет пространство для переговорного разрешения разногласий.

«Именно в Московской области был реализован важный пилотный шаг: Комитетом по конкурентной политике Московской области в Типовое положение о закупках по 223-ФЗ была внесена медиативная оговорка. Сегодня этот опыт выходит за пределы одного региона», — отметил член Общественного совета при Комитете по конкурентной политике Московской области Дмитрий Хрулев.

По его словам, в Пермском крае уже формируется собственная практика применения медиации в закупках. Омская область может стать третьим регионом России, который пойдет по этому пути, если возможность применения медиации закрепят на законодательном уровне.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация по теме закупок и земельно-имущественных торгов ежедневно размещается в новом канале ведомства в «Макс» «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».