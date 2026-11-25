В Раменском и Сергиево-Посадском городских округах зарегистрировали около 30 компаний креативных индустрий, представляющих сегмент художественных промыслов и ремесел. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов.

«Подмосковье — это центр русских народных промыслов и ремесел. Одних только предприятий НХП у нас в регионе работает 23. Это больше, чем в любом другом субъекте нашей страны. Всего же в секторе ремесел и НХП в Подмосковье заняты более 130 индивидуальных предпринимателей и компаний. В каждом из округов, Раменском и Сергиево-Посадском, работает порядка 15 таких предприятий. Замыкает тройку лидеров округ Люберцы, где их расположено около десяти», — сказала Зиновьева.

По ее словам, в каждом из двух округов работает порядка 15 таких предприятий. Замыкают тройку лидеров Люберцы, где расположено около десяти компаний.

Для популяризации региональных брендов в области запустили программу «100% Подмосковье», которая позволила предпринимателям представить свою продукцию, в том числе на выставках-ярмарках. На портале РПГУ компания может подать заявку на включение в реестр креативных индустрий Московской области.

Подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области.