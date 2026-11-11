Муниципальный этап смотра-конкурса детского творчества прошел в Серпухове

В Центре внешкольной работы Серпухова 10 ноября прошел муниципальный этап смотра-конкурса «Таланты и поклонники». Мероприятие состоялось в рамках Фестиваля детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

Перед началом конкурса начальник надзорной деятельности и профилактической работы по Серпухову Максим Жуков и заместитель директора Центра внешкольной работы Марина Гурова вручили дипломы победителям и призерам конкурса «Неопалимая купина».

Творческие коллективы и сольные исполнители показали жюри вокальные, театральные и хореографические номера, посвященные противопожарной службе, огненной стихии и работе пожарных и спасателей.

Всего на сцене выступили 138 ребят из школ Серпухова. Победители муниципального этапа отправятся на областной этап в Чехов.