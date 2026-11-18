Патриотическое мероприятие «Герои Волоколамского рубежа» состоялось 17 ноября в малом зале дворца культуры «Созвездие». Его организовали в рамках цикла «Воинская слава России: Под салютом Великой Победы».

Людмила Гриценко рассказала участникам о ключевых моментах обороны Волоколамска и мужестве защитников столицы. Темой разговора стали события Великой Отечественной войны и стойкость людей, которые сражались на подступах к Москве.

Участники мероприятия обратились к одной из страниц военной истории и вспомнили тех, кто защищал Родину.

В завершение встречи Людмила Гриценко пригласила всех желающих на следующее заседание клуба «Подвиг», которое пройдет 24 ноября в 17:00. Руководитель клуба Владимир Мельников проведет беседу «Маленькие герои большой войны» о детях, которые проявили отвагу и стойкость в те годы.

Продолжение цикла встреч станет еще одной возможностью узнать о судьбах людей военного поколения и сохранить память об их подвиге.