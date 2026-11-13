Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская помогла бойцу СВО восстановить паспорт

В Московской области участнику специальной военной операции, которого ранее по решению суда признали погибшим, помогли восстановить права и решить проблему с документами. Военнослужащий обратился за содействием к региональному уполномоченному по правам человека Ирине Фаевской, сообщили в аппарате омбудсмена.

Выяснилось, что суд уже отменил решение о признании мужчины умершим, однако запись о его смерти продолжала числиться в ЗАГСе. Для ее аннулирования от заявителя требовали лично предоставить копию судебного акта, что было невозможно из-за нахождения военнослужащего в зоне боевых действий.

При этом суд предусмотрел особый порядок исполнения решения и распорядился направить необходимые документы непосредственно в территориальный отдел ЗАГСа. Несмотря на это, запись о смерти своевременно не аннулировали.

«Чтобы помочь нашему заявителю, я обратилась в прокуратуру. Благодаря взаимодействию с органами прокуратуры, решение суда было исполнено без личного участия заявителя. Права участника СВО восстановлены», — сказала Ирина Фаевская.