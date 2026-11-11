Еще 1,7 тысячи детей смогут пройти профосмотры в детских садах и школах Коломны

В ноябре более 1,7 тысячи детей в Коломне смогут пройти плановые профилактические осмотры в школах и детских садах. Медицинские бригады выезжают в образовательные учреждения, поэтому ребятам не приходится пропускать занятия и отдельно посещать поликлинику. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В начале месяца врачи уже побывали в лицее № 4 и школе № 14. 11 ноября осмотр прошел в гимназии № 2. До конца месяца специалисты посетят еще 12 образовательных учреждений.

Состав врачебной бригады зависит от возраста детей. В профилактических осмотрах участвуют педиатры, травматологи-ортопеды, офтальмологи, оториноларингологи, хирурги, детские гинекологи и урологи-андрологи.

График выездов в ноябре включает следующие даты:

16 ноября — детские сады № 17, 32 и 42;

18 ноября — детские сады № 5, 15, 31 и 40;

23 ноября — детский сад № 26 и школа № 30;

25 ноября — школы № 24 и 20;

30 ноября — школа № 12.

Результаты обследований родители смогут посмотреть в личном кабинете регионального портала «Здоровье».

Все школы и детские сады округа, включая учреждения в сельских населенных пунктах, относятся к детским поликлиникам № 1 и № 2. Поэтому итоговые записи о результатах обследования поступят именно из этих медицинских организаций, независимо от того, к какой поликлинике прикреплен ребенок.