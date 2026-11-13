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    Долгопрудненские гимназисты посетили Государственный университет просвещения

    Фото: Министерство образования Московской области

    Учащиеся Долгопрудненской гимназии, интересующиеся историей и обществознанием, побывали в Государственном университете просвещения в рамках профориентационной работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Школьники познакомились с преподавателями вуза, приняли участие в практических занятиях и обсудили возможности дальнейшего обучения. На кафедре методики преподавания истории и обществознания заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук Вадим Ковригин рассказал о методах изучения общественного дискурса и предложил участникам попробовать отдельные методики на практике. Также гимназисты обсудили инструменты, которые можно применять при изучении обществознания.

    В составе делегации были представители Клуба юных дипломатов. Вместе с преподавателем они поговорили об исторических фактах, связанных с сотрудниками Министерства иностранных дел России, и книгах по дипломатическому этикету. Учащиеся также получили практический опыт ведения переговоров.

    Мероприятия прошли в рамках федеральной программы «Единая модель профориентации», которая включает проекты «Россия — мои горизонты» и «Билет в будущее».

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