21 ноября в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске прошел XVI городской конкурс «Красивые дети красивого города». Он традиционно приурочен ко Дню матери и в этом году посвящен также 100-летию Наро-Фоминска.

На сцену вышли 18 юных участников, самым младшим из которых пять лет. Дети представили свои увлечения — вокал, танцы, гимнастику, рисование, иностранные языки и спорт. Первый этап включал фотопрезентации и визитные карточки, в которых участники рассказали о мечтах: стать фотографом, чтобы «снимать мамину улыбку», или изобрести волшебную палочку, чтобы у каждого ребенка была любящая семья и никто не болел.

Второй этап стал творческим: прозвучали стихи о маме и песни, были представлены танцевальные номера и отрывки из литературных произведений. Затем участники прошли блиц-опрос и познакомились с пословицами. Самым ярким этапом стало дефиле в праздничных нарядах под аплодисменты зала — поддержать юных артистов пришли целыми семьями.

В возрастной категории 5–7 лет победили Дмитрий Димитриев и Анна Лоскутова, получившие звания «Маленький мистер творчества и сценического мастерства» и «Маленькая мисс творчества и сценического мастерства». В категории 8–10 лет звания «Мистер творчества и сценического мастерства» и «Мисс творчества и сценического мастерства» завоевали Матвей Скварник и Варвара Колчева. Каждый участник был отмечен в своей номинации и получил подарок от компании «Арнег». Конкурс вновь подтвердил интерес юных жителей округа к творчеству и сценическому мастерству.