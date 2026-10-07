Команда школьного лесничества из Можайского округа победила на областном слете

Воспитанники школы «Перспектива» из команды «Друзья леса» заняли первое место в общекомандном зачете на XIII слете школьных лесничеств Московской области. Победу помогли одержать капитан Яхебек Базаров, Кирилл Левчик, Егор Фроменков и Иван Мигачев.

Глава округа Денис Мордвинцев вместе с директором Бородинского филиала «Мособллеса» Махачем Шириновым поздравили команду с победой.

«Вы уже являетесь примером не только для одноклассников, но и для всей Московской области. Вы нашли в себе силы и желание заниматься экологией после школьных занятий, и это стало вашим увлечением», — отметил Денис Мордвинцев.

Помимо командного участия, в личном зачете выступала Элина Еремеева. В конкурсных испытаниях ребята также показали достойные результаты: в «Визитной карточке» команда стала третьей, а в «Лесном многоборье» — второй. За победу в общекомандном зачете можайцам вручили переходящий кубок.

Руководит школьным лесничеством Татьяна Самохвалова, которая посвятила этому делу 16 лет. За эти годы ребята под ее руководством стали неоднократными призерами и лауреатами различных конкурсов.

Сегодня в лесничестве занимаются две группы: 27 детей из начальной школы и 15 старшеклассников. В подготовке к слету им помогала сотрудник Тропаревского участкового лесничества Светлана Русанова.

Во время встречи ребята вручили Махачу Ширинову корзину желудей, чтобы из них вырастить новые дубы. Их собирали во время занятий в «Парке Памяти», где сейчас расположена лесная лаборатория — там ребята изучают изменения в природе и делают важные открытия.