День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске

Мероприятие состоялось 26 сентября и объединило около 200 детей и их родителей. Гости познакомились с тренерами и попробовали разные направления — от хоккея и плавания до шахмат и спортивной борьбы.

Особый интерес у участников вызвали интерактивы от наставников: дети с азартом выполняли задания и открывали для себя новые увлечения.

Каждому выдавали специальный листок, где нужно было ставить галочки за посещенные занятия. Набрав пять отметок, участники получали право на беспроигрышную лотерею. Ребята получили призы, сертификаты, сладкие медали и вкусные сюрпризы. А веселый белый медведь, ставший любимцем публики, создавал атмосферу праздника.

Гости провели день в отличном настроении и получили заряд спортивной энергии. Организаторы поблагодарили всех, кто провел этот день вместе с «Багратионом», и напомнили, что двери учреждения всегда открыты.