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    Мост через реку Клязьму в Мытищах построили более чем наполовину

    Фото: МТДИ

    В Мытищах продолжается строительство мостового перехода через реку Клязьму. Общая строительная готовность объекта составляет 55%, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    На мосту сейчас защищают конструкции от коррозии, монтируют водоотвод и барьерное ограждение, а на опорах выполняют гидроизоляцию и работы в местах примыкания к дорожным подходам. На площадке работают 47 специалистов и 12 единиц техники.

    Параллельно специалисты готовят основание для нового участка дороги, переустраивают инженерные сети и устанавливают шумозащитные экраны.

    Проект предусматривает строительство двухполосного моста рядом с существующим, а также реконструкцию более километра дороги от Комсомольской до Центральной улицы. Здесь появятся разворотные петли, съезды на Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую улицы, пешеходные переходы, тротуары и остановки общественного транспорта.

    Новая переправа должна обеспечить жителям Пирогово дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

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