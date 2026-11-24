Очередной выезд в рамках мониторинга отопительного сезона провели специалисты профильных служб и управляющей компании. Комиссия выполнила поквартирный обход в доме № 33 на улице Мичурина в микрорайоне Сходня городского округа Химки.

Сотрудники осмотрели состояние отопительной системы и сделали замеры ключевых параметров в тех квартирах, где ранее возникали сложности. В ходе проверки оценили герметичность труб, прогрев приборов, работу регулирующей арматуры и температуру воздуха в комнатах.

Во всех осмотренных помещениях показатели соответствуют действующим нормативам, а специалисты продолжают поддерживать связь с жителями. Систематические обходы помогают вовремя выявлять и устранять неполадки в работе системы отопления — подобные проверки также проходят и в других микрорайонах городского округа.