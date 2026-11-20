В муниципальном округе Чехов начался активный демонтаж старого моста через реку Лопасню. Специалисты уже разобрали асфальт и ограждения, а движение транспорта пустили по временной объездной дороге.

Отслужившее срок сооружение на трассе между деревней Коровино и микрорайоном Ровки срезают ручным инструментом и сваркой. Реконструкция ведется по госпрограмме Подмосковья и нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик планирует завершить демонтаж в двадцатых числах ноября, после чего приступит к отсыпке конусов. На месте старой переправы появится новый однопролетный мост длиной 33 метра, который заменит предшественника длиной 45 метров.

Для основания под две опоры зальют по девять буронабивных свай, затем смонтируют каркас из ригелей и бетонные балки. Пока идут работы, машины и пешеходы пользуются временной переправой с объездной дорогой. После капитального ремонта ее уберут, обновят дренаж, а склоны укрепят габионами.

Бюджет проекта превысил 300 миллионов рублей. Полностью завершить реконструкцию и запустить движение по новому мосту планируют к июню 2027 года.