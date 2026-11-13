Турнир по мини-футболу в память о погибшем майоре полиции прошел в Лобне

Мероприятие провели 12 ноября во дворце спорта «Лобня». Денис Зайцев погиб 25 августа 2009 года при исполнении служебного долга в Назрани.

Последний раз соревнования проводили в 2018 году. Глава округа Анна Кротова вместе с коллегами поприветствовала участников и гостей мероприятия.

«Этот турнир — не только спортивное состязание, но и возможность сохранить память о человеке, погибшем при исполнении служебных обязанностей. А также передать молодому поколению ценности мужества, чести и служения Родине», — отметила она.

В турнире среди команд общеобразовательных учреждений округа приняли участие 11 школ. По итогам соревнований первое место заняла школа № 10, второе — школа № 7, третье — школа № 4.

Денис Евгеньевич с 2005 года служил в органах внутренних дел по округу старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями.

В 2009 году его направили в служебную командировку по наведению конституционного порядка в Республике Ингушетия, во время которой он стал жертвой теракта. Денис Зайцев был посмертно награжден орденом Мужества.