Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Дмитровском округе

В физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив» в Дмитровском округе 10 ноября прошли стартовые игры волейбольного Дивизиона 1. С них начался очередной сезон Единой школьной лиги.

На открытии к участникам обратились начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Серебряков и руководитель сети отделений Альфа-Банка Ирина Скворцова.

Важным моментом церемонии стало награждение воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.»: распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской области 14 волейболисток получили первый спортивный разряд. Значки и подарки от банка получили Василиса Агафонова, Татьяна Ананьина, Карина Гавина, Софья Гаврилова, Кира Еременко, Евдокия Журавлева, Елизавета Матвеева, Варвара Наумкина, Анна Низова, Анна Петрук, Алина Угарова, София Фадейкина, Диана Фомина и Кристина Шведова.

Еще одним эпизодом церемонии стала эстафета переходящего Кубка победителей Единой школьной лиги в общем зачете. Синьковская школа № 1, выигравшая сезон 2024–2025, передала трофей Инженерной школе — триумфатору прошлого сезона.

Спортивную программу открыли шесть команд: Лицей № 4 Дмитрова, Деденевская школа, гимназия «Дмитров», Икшинская школа, Подосинковская школа и Дмитровская школа № 2. По круговой системе у юношей вперед вышли гимназия «Дмитров» и Дмитровская школа № 2, у девушек лидирует Лицей № 4, следом — Подосинковская школа.

«Школьная лига — прекрасная инициатива нашего губернатора. Она позволяет ребятам не только заниматься любимыми видами спорта и участвовать в соревнованиях, но и знакомиться друг с другом, заводить новых друзей. Желаю всем успехов, новых знакомств и ярких побед», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Календарь соревнований продолжат: 12 ноября — футзал Дивизиона 3 в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив», 13 ноября — баскетбол 3×3 Дивизиона 2 в физкультурно-оздоровительном комплексе спорткомплекса «Синьково».