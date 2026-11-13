Подмосковные муайтай-бойцы взяли 46 медалей на Кубке Содружества
Спортсмены из Московской области завоевали 46 медалей на Кубке Содружества по муайтай, который прошел с 6 по 11 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В активе подмосковной команды 12 золотых, 11 серебряных и 23 бронзовые награды. Сборная Московской области заняла первое общекомандное место на фестивале в рамках турнира.
Золото соревнований завоевали Ярослав Орлов, Андрей Гуськов, Александр Бызыкчи, Софья Атрушкевич, Тимофей Ребейн, Ярослав Блинков, Тимур Зелинский, Егор Наклескин, Дарья Коннова, Николай Железняков, Татьяна Нестеренко и Иван Самошин.
Серебряными призерами стали Герман Курапов, Амир Намазов, Виктория Коледенкова, Ульяна Маркова, Давид Галстян, Матвей Вальчик, Лев Оськин, Раиса Зудина, Ульяна Ивойлова и Александра Юркова.
Бронзовые медали выиграли Даниил Никифоров, Максим Берестов, Алексей Козин, Яна Еремина, Кристина Шаймарданова, Ярослав Старовойт, Федор Сергеев, Иван Терзи, Эмиль Аблаев, Кристина Скробова, Максим Семагаев, Владимир Ерошкин, Полина Синельник, Арина Зуева, Рамазон Умаров, Артем Крюченков, Дарья Березняк, Григорий Федоров, Алексей Лысенко, Кирилл Лихачев, Александра Басова, Ярослав Данченков и Рашид Гусейханов.
Кубок Содружества по муайтай прошел в Нижнем Новгороде в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».