Выставку картин творческого союза художников открыли в Воскресенске

Торжественное открытие экспозиции «Дыхание осени» состоялось 25 сентября во Дворце культуры «Химик». Свои полотна представили участники творческого союза воскресенских художников «Арт-движение».

С приветственным словом на открытии выступили члены «Союза художников России» и объединения «Арт-движение»: Наталья Черникова, Алфия Мокшина и Сергей Мумляков.

Участники литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова Ольга Новикова, Людмила Чебышева и Алексей Лавров прочитали свои стихи, посвященные очарованию осени. Музыкальным подарком гостям стали выступления Дмитрия Шкуратова, Ольги Бурыкиной и вокального ансамбля «Надежда» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Валентины Якуниной.

Осень на полотнах художников «Арт-движения» — золотая, вдохновляющая и живая. Выставка открыта для посещения до 23 октября.