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    Еще 18 проектов с использованием ИИ запустят в Подмосковье в этом году

    Запуск первого производственного корпуса государственного индустриального парка "Титан" в Ленинском г.о.
    Фото: Запуск первого производственного корпуса государственного индустриального парка "Титан" в Ленинском г.о./Медиасток.рф

    В Московской области готовятся запустить еще 18 проектов на основе искусственного интеллекта до конца текущего года. О планах рассказали в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева по итогам его рабочей встречи с послом Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэем.

    Сейчас инициативы находятся на стадии разработки и тестирования.

    В регионе уже действуют 67 ИИ-решений в таких отраслях, как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт. При внедрении сервисов и алгоритмов применяют передовой международный опыт, включая наработки партнеров из КНР.

    «Мы присутствовали на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Председатель КНР Си Цзиньпин открывал ее и пригласил к сотрудничеству в сфере ИИ большое количество стран. Мы в составе делегации посетили большую выставку, где познакомились с различными решениями, касающимися роботизации, искусственного интеллекта. Видим в этом очень важный для нас потенциал», — подчеркнул Андрей Воробьев.