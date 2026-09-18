Еще 18 проектов с использованием ИИ запустят в Подмосковье в этом году

В Московской области готовятся запустить еще 18 проектов на основе искусственного интеллекта до конца текущего года. О планах рассказали в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева по итогам его рабочей встречи с послом Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэем.

Сейчас инициативы находятся на стадии разработки и тестирования.

В регионе уже действуют 67 ИИ-решений в таких отраслях, как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт. При внедрении сервисов и алгоритмов применяют передовой международный опыт, включая наработки партнеров из КНР.

«Мы присутствовали на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Председатель КНР Си Цзиньпин открывал ее и пригласил к сотрудничеству в сфере ИИ большое количество стран. Мы в составе делегации посетили большую выставку, где познакомились с различными решениями, касающимися роботизации, искусственного интеллекта. Видим в этом очень важный для нас потенциал», — подчеркнул Андрей Воробьев.