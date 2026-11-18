Водители подразделений территориального управления № 5 «Мособлпожспаса» приняли участие во внеочередных практических занятиях по забору воды в пожарную автоцистерну из открытых и закрытых водоисточников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Работники подразделений отработали установку пожарных автомобилей на оба типа источников. К открытым отнесли естественные и искусственные водоемы — реки, озера, пруды, карьеры и специальные пожарные резервуары. Закрытыми водоисточниками назвали пожарные гидранты, водопроводные сети и внутренние системы зданий.

На занятиях специалисты учились оперативно устанавливать пожарную колонку на гидрант и контролировать работу насоса.

«На реальном пожаре нештатные ситуации при заборе воды могут возникнуть во время весеннего паводка, летней засухи или из-за замерзания водоемов зимой, а также при ремонте на водопроводных сетях и неисправности гидрантов», — заявил начальник территориального управления № 5 Владимир Пискун.