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    В Подмосковье предупредили о фишинге через гостевые боты в мессенджерах

    Фото: медиасток.рф

    В чатах мессенджеров распространяются сообщения от гостевых ботов, которые под разными предлогами предлагают подтвердить аккаунт. Для этого пользователей просят указать номер телефона, а затем ввести код из СМС. Об этом сообщило Мингосуправления региона.

    Если передать код злоумышленникам, они получат доступ к аккаунту и смогут отправлять сообщения от имени владельца. Чтобы человек не заметил подозрительной активности, мошенники могут удалить его из чата.

    Тем, кто уже сообщил код из СМС, в ведомстве рекомендуют проверить активные сессии в настройках мессенджера и завершить все незнакомые. Затем стоит включить облачный пароль, если такая функция доступна, и не сообщать его другим людям.

    В Мингосуправления также советуют не переходить по подозрительным ссылкам и никому не передавать коды подтверждения. Ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родным можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/digital-security/scam.

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