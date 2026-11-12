В Подмосковье предупредили о фишинге через гостевые боты в мессенджерах

В чатах мессенджеров распространяются сообщения от гостевых ботов, которые под разными предлогами предлагают подтвердить аккаунт. Для этого пользователей просят указать номер телефона, а затем ввести код из СМС. Об этом сообщило Мингосуправления региона.

Если передать код злоумышленникам, они получат доступ к аккаунту и смогут отправлять сообщения от имени владельца. Чтобы человек не заметил подозрительной активности, мошенники могут удалить его из чата.

Тем, кто уже сообщил код из СМС, в ведомстве рекомендуют проверить активные сессии в настройках мессенджера и завершить все незнакомые. Затем стоит включить облачный пароль, если такая функция доступна, и не сообщать его другим людям.

В Мингосуправления также советуют не переходить по подозрительным ссылкам и никому не передавать коды подтверждения. Ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родным можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/digital-security/scam.