18 ноября Дед Мороз отмечает день рождения. Поздравить главного зимнего волшебника можно, отправив письмо, рисунок или открытку по почте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Почта с радостью доставит душевные пожелания в Великий Устюг. Пусть каждое письмо станет для Дедушки Мороза маленьким подарком и напомнит, что его любят и в него верят!» — подчеркнула директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

В поздравлении можно пожелать Деду Морозу здоровья и хорошего настроения, рассказать о своих достижениях за прошедший год или поделиться с ним доброй историей. Отправить письмо волшебнику можно, опустив его в любой почтовый ящик. Обязательно укажите обратный адрес, если хотите получить ответ.

Чтобы послание дошло до именинника, нужно указать его правильный адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».