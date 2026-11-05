Депутат Госдумы проверил строительство фиджитал‑центра в Дмитрове

2 ноября Денис Кравченко посетил «Парк Экстрим», где строительные работы выходят на финишную прямую. Это будет первый такой крупный в Подмосковье фиджитал-центр, где применены самые современные решения.

Директор учреждения «Управление капитального строительства» Никита Саржан рассказал, что все работы ведутся исключительно за счет средств местного бюджета, а выполняет их дмитровская фирма «Строительные решения».

Уже возведены все внутренние перегородки, завершены работы по установке подвесного потолка, проложены силовые линии и вентиляция, идет монтаж слаботочных систем. Помимо противопожарных датчиков, центр будет иметь три пожарных выхода.

В помещении разместятся серверная, компьютерные места, автосимулятор, виар-зона и игровые консоли. Здесь можно будет заниматься киберспортом, функционально-цифровым спортом и спортивным программированием. В ближайшее время начнется сборка мебели и оборудования.

Директор спортивного комплекса «Дмитров» Максим Безбородов пояснил, что Министерство спорта Российской Федерации реализует программу по созданию фиджитал-центров посредством адаптации спортивных объектов и поставки программно-аппаратных комплексов.

Также Денису Кравченко рассказали, что скалодром передан единой дежурно-диспетчерской службе, а веревочный парк получит Дмитровский техникум для подготовки будущих спасателей.

В планах на 2027 год — ремонт первого этажа для обустройства площадок для лазертага, гонки дронов и спортивного двоеборья. В фиджитал-центре планируют создать секцию по управлению и гонкам беспилотников.

«Важно, что площадку создает округ на свои средства, а федеральный бюджет помогает оснастить центр оборудованием. Уверен, что этот центр, который откроется в первой половине декабря, станет серьезной точкой притяжения в области цифрового спорта», — отметил Денис Кравченко.

Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что важно создавать интересные и полезные для развития подростков и молодежи места, где они могут погружаться в мир современных технологий и заниматься популярным в молодежной среде спортом.