Подольское предприятие «СПКБ Техно» стало обладателем двух наград конкурса «Мы. В Объективе Подмосковье», который проходит в рамках Международного молодежного кинофестиваля «Мы». Проект «ПриТЯГАтельный завод» удостоился гран-при и победил в специальной номинации «В кадре — бренды Подмосковья», сообщили в региональном Мининвесте.

Конкурс объединил участников из 27 городских округов региона, представивших более 300 заявок. Победителей определило жюри из представителей киноиндустрии, телевидения, культуры, бизнеса и общественных организаций.

«Для нас это не просто победа в конкурсе видеороликов. Это признание большой идеи: современный завод может быть не только местом, где создают промышленную продукцию, но и пространством, куда хочется приходить, где интересно учиться, работать, творить, знакомиться с технологиями и людьми. В нашем родном Подольске мы стараемся доказать это каждый день. Кабельное производство, машиностроение, гальваника, аддитивные технологии, реставрационные мастерские, ретроавтомобили, собственные багги, творчество и гостеприимство», — отметили в компании.

Проект организовала АНО «Лига творчества» при поддержке областного Мининвеста, Мособлдумы и регионального центра «Мой бизнес».

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте.