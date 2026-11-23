Врачи Подольской детской больницы в Бородине спасли 10-летнего мальчика, случайно вдохнувшего крупный фрагмент пластиковой ручки. Инородное тело застряло в бронхах, однако обнаружить его на рентгеновских снимках не удалось, сообщили в РИАМО.

Как рассказала заведующая хирургическим отделением Евгения Полуконова, ребенок играл с ручкой и взял ее в рот. Во время глотка мальчик вдохнул, из-за чего пластиковая деталь попала в дыхательные пути.

Несмотря на отсутствие видимых изменений на рентгене, врачи заподозрили инородное тело по характерным симптомам. У школьника наблюдалось шумное дыхание, которое было слышно даже на расстоянии. При прослушивании легких специалисты также выявили признаки нарушения проходимости бронхов.

Для удаления предмета медики провели бронхоскопию. Во время процедуры они обнаружили плотный пластиковый фрагмент, застрявший между промежуточным и нижнедолевым бронхами. Несмотря на сложное расположение инородного тела, его удалось извлечь без осложнений.

Врачи напоминают, что мелкие предметы особенно опасны при попадании в дыхательные пути, поскольку могут вызвать удушье. Родителям рекомендуют следить за тем, чтобы дети не брали в рот детали игрушек, ручек и другие посторонние предметы.