Детский сад в Химках получил награду на областном фестивале

Дошкольное отделение «Жар‑птица» школы «Лига первых» в Химках удостоили награды как стажировочной площадки Московской области по проекту «Предшкола: стандарт детского сада». Награду вручили старшему воспитателю Альфие Бедретдиновой на фестивале педагогических практик «Цифровая матрешка».

С 2024 года на базе «Жар‑птицы» регулярно проходят курсы повышения квалификации для педагогов из разных районов Подмосковья. Фестиваль «Цифровая матрешка» стал важной площадкой для обмена опытом педагогических практик. Он прошел в гимназии имени Примакова в рамках Года дошкольного образования и собрал около тысячи специалистов: воспитателей, методистов, руководителей дошкольных организаций, экспертов, а также представителей Минпросвещения России и Российской академии образования.

Делегация из Химок активно участвовала в программе, педагоги познакомились с новыми образовательными практиками, обсудили современные методики и возможности интеграции цифровых технологий и математической подготовки в работу детских садов.

«В Химках есть сильные педагогические коллективы, которые не только внедряют современные образовательные практики, но и готовы делиться своим опытом с коллегами. Признание „Жар‑птицы“ на региональном уровне — важный результат этой работы», — отметила начальник Управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Высокую оценку работе химкинских специалистов дала глава округа Инна Федотова. Она подчеркнула, что педагоги достойно представили Химки на областном фестивале.

Дошкольное отделение «Жар‑птица» ведет свою работу с 2011 года, а с 2022 года дополнительно специализируется на работе с детьми старшего дошкольного возраста. Отделение полностью оснащено в соответствии с требованиями ФГОС, регулярно участвует в профессиональных конкурсах и не раз становилось лауреатом всероссийских выставок‑смотров. В 2023 году «Жар‑птица» уже получала признание как лауреат регионального конкурса Подмосковья по проекту «Предшкола».