Женщину с камнем в желчном пузыре размером 8 см спасли в больнице в Домодедове

Хирурги Домодедовской больницы удалили желчный пузырь с камнем размером почти восемь сантиметров у 48-летней пациентки. Женщина страдала желчнокаменной болезнью более десяти лет, но обратилась за хирургической помощью, когда симптомы стали мешать повседневной жизни. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

После еды пациентка регулярно ощущала тяжесть и тошноту в правом подреберье. Несколько раз у нее случались сильные приступы. По словам хирурга Ирины Евсюковой, обострение может спровоцировать даже обычная пища, однако особенно часто приступы возникают после употребления жирных и жареных блюд.

Операцию провели специалисты второго хирургического отделения стационара № 2 Домодедовской больницы. Они использовали лапароскопическую холецистэктомию — метод, при котором желчный пузырь удаляют через небольшие проколы.

По данным медиков, восстановление после такого вмешательства обычно занимает около месяца. Минимальная травматичность операции и современные методы обезболивания помогают пациентам быстрее вернуться к привычному образу жизни.

После удаления желчного пузыря пациентка избавилась от причины мучительных приступов. Врачи отмечают, что при появлении повторяющихся болей и других симптомов желчнокаменной болезни важно своевременно обращаться за медицинской помощью.