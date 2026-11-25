В парке «Загорское море» в рамках областного проекта «Лесные лаборатории» прошла экскурсия для воспитанников семейного центра «Ступени» из Сергиева Посада. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Специалисты филиала — старший участковый лесничий Александр Макаров и ведущий инженер-лесопатолог Андрей Петрин — рассказали ребятам, кто такой лесопатолог и зачем он нужен, какие бывают вредители и друзья леса, как лесничие оздоравливают лесные насаждения.

Дети увидели специальные инструменты лесничих: возрастной бурав, мерную вилку, высотомер, буссоль и другие. В завершение им напомнили простые правила, которые помогают деревьям оставаться здоровыми: не ломать ветки, не вытаптывать корни и не вешать на деревья веревки и качели — это ранит кору.

«Лесопатолог оказывает деревьям помощь, когда они в этом нуждаются, а каждый из нас помогает лесу, если просто бережно к нему относится», — отметил Андрей Петрин.