Освещение установят еще на 5 улицах в деревне Сандарово под Чеховом

В населенном пункте Сандарово продолжается программа «Светлый город», в рамках которой подрядная организация построила 2 949 метров линий уличного освещения и установила 90 светодиодных светильников. Представители администрации округа и профильные специалисты встретились с местными жителями, чтобы обсудить вопрос дальнейших работ.

В ходе встречи жители поделились своими предложениями, обозначили участки, где, по их мнению, особенно необходимо освещение, и рассказали о существующих проблемах. Кроме того, специалисты построят опоры и проложат кабельные линии для подключения светильников на улицах Солнечная, Садовая, Энергетиков, Станционная и Березовая.

«Все озвученные пожелания взяли в работу. Наша задача — проработать предложения совместно с профильными службами, определить возможные варианты реализации и привести инициативы жителей в соответствие с установленными требованиями и действующим порядком. Такие встречи позволяют услышать мнение жителей непосредственно на месте и учитывать его при дальнейшей работе над развитием территории», — отметил заместитель главы Чехова Александр Богомолов.