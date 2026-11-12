Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление детского центра в Мариуполе

В Ильичевском районе продолжается восстановление здания детского социального центра, ранее использовавшегося как детский сад. На объекте ежедневно работают более 30 специалистов, которые обновляют помещения, инженерные системы и фасад, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Строители уже заменили все окна и отремонтировали кровлю. Благодаря этому удалось закрыть тепловой контур здания и перейти к внутренней отделке. Одновременно продолжается восстановление строительных конструкций и коммуникаций.

За качеством работ на разных этапах следили специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете всё правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!», — обратился к экспертам Управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

После завершения восстановления здание должно соответствовать действующим нормативным требованиям и быть пригодным для работы детского социального центра.