Искусственный интеллект и кибербезопасность обсудили на медиашколе в Подмосковье

Более 300 молодых журналистов, блогеров и авторов студенческих и школьных СМИ приняли участие в «Медиашколе Подмосковья». Образовательный интенсив прошел 11 ноября в СберУниверситете и объединил участников в возрасте от 16 до 35 лет. Организаторами выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области и Среднерусский банк Сбербанка.

В этом году программа была посвящена искусственному интеллекту, информационной и кибербезопасности, а также современным способам продвижения контента в соцсетях. Как отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, проект проводится с 2021 года и помогает молодым авторам развивать профессиональные навыки.

«Это позволило глубже раскрыть тему работы с искусственным интеллектом и дать ребятам те знания, которые помогут им в дальнейшей практике, в работе в своих молодежных центрах и медиапроектах», — отметила Екатерина Швелидзе.

Встречу открыла беседа с директором управления привлечения талантов и развития потенциала человека блока «Люди и культура» Среднерусского банка Сбербанка Ириной Малыгиной. Участники спрашивали о востребованных профессиях, требованиях работодателей, возможностях трудоустройства и совмещении работы с учебой.

Советник председателя Среднерусского банка Сбербанка Алик Завалищев рассказал о влиянии искусственного интеллекта на медиаиндустрию и инструментах для создания контента. Практическую сторону работы с технологиями раскрыл основатель студии видеопроизводства Роман Киселев. Он представил примеры рекламных проектов для крупных брендов, включая Сбер, «Вкусно — и точка», Aviasales и Газпромбанк.

Участникам также представили алгоритм выявления дипфейков. Он включает обратный поиск изображений, проверку содержания на достоверность, поиск признаков генерации искусственным интеллектом и сверку информации с официальными источниками.

«Медиашкола Подмосковья» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По словам организаторов, полученные знания участники смогут применять при создании собственных медиапроектов и работе в молодежных организациях.