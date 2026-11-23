Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла вечером 23 ноября
Вечером 23 ноября загруженность дорог Московской области составила 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.