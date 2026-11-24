Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Гюрза» Росгвардии помогли полицейским задержать 46-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже в Королеве. По предварительным данным, днем злоумышленник убедился, что хозяев нет дома, и проник в квартиру на первом этаже жилого дома на улице Маяковского.

С помощью отвертки подозреваемый отжал пластиковое окно, после чего похитил фотоаппарат, часы и сумку с банковскими картами.

При силовой поддержке росгвардейцев подозреваемого задержали по месту жительства в Московской области. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили и изъяли ноутбук, три фотоаппарата, монеты, часы, различные украшения и шесть мобильных телефонов. Также были найдены три отвертки, которые, предположительно, использовались при совершении преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.