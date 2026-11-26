Компания Tamaki из Лыткарина представила соусы в международном выставочном центре (SNIEC) в Шанхае в составе национальной экспозиции «Сделано в России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка прошла при поддержке Российского экспортного центра. В рамках поездки Tamaki провела переговоры с потенциальными партнерами, включая рестораторов, представителей крупных онлайн-площадок и интернет-магазинов.

Соусы азиатской линейки получили положительные отзывы китайских специалистов, наибольший интерес вызвала линейка для фастфуда. Посетители отметили соусы «Для бургеров», «Для шаурмы», «Сырный» и «Чесночный ранч». Представители китайских пекарен заинтересовались применением соусов Tamaki при приготовлении сытных изделий.

«Выставка в Шанхае помогла нам установить новые деловые контакты и понять, какие продукты стоит обсуждать с китайскими партнерами дальше», — сказал учредитель ООО «ЕВРОПРОДУКТ», правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин.

В компании также отметили, что продукция Tamaki получила сертификат № 002 «Международный альянс кулинаров рекомендует» от «Международного альянса кулинаров». В рамках программы альянс подбирает профильных экспертов для каждой категории продуктов, а на закрытой дегустации оценивают вкус, аромат и текстуру. Именной сертификат выдается на три года.

Кроме того, в этом году Tamaki стала лауреатом международного конкурса «Продэкспо-2026» сразу в нескольких номинациях.