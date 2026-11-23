Двенадцать производителей продуктов питания и поставщиков для пищевой промышленности Московской области приняли участие в 32-й международной специализированной выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Среди участников — «АГРОЛЕКС» из Балашихи, выпускающее айсинг для рисования, глазурь, сахар и мастику; «Объединенная масложировая компания» и «Инсвит» из Химок; кондитерский производитель «Свит экспорт» из Лобни; «Маслотрог» из Люберец; фермерское хозяйство Н. Б. Федоровой из Котельников; производитель чая и кофе «Высшая лига» из Химок.

Также на выставке представлены поставщики решений для пищевой отрасли: «Первая стекольная компания» из Щелково, выпускающая стеклотару; производитель пищевой упаковки «Энтерпак» из Балашихи; «Микрозелень» из Долгопрудного, разрабатывающая оборудование для выращивания и демонстрации микрозелени в торговых сетях. В экспозиции участвуют «Вивере Эко Фуд» из Реутова, производящее пищевые добавки и сироп из корня имбиря, и «Северный Пивовар» из Серпухова, выпускающий пиво и сидр.

Стенд Московской области посетил торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев. Торговое представительство оказывает российским компаниям содействие в презентации продукции, участии в профильных закупках и поиске возможностей для включения в цепочки поставок.

Участие российских предприятий в выставке организовано в формате межрегиональной кооперации. Помимо Московской области, свою продукцию и разработки представили еще девять субъектов РФ: Омская, Калининградская, Нижегородская, Пензенская и Смоленская области, Удмуртская Республика, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Санкт-Петербург.

Актуальная информация о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области в разделе «Мероприятия». Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».