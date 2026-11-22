В Химках подвели итоги первого тура муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2027». В Аэрокосмическом лицее педагоги представили свои разработки в рамках испытания «Методическая мастерская».

Конкурсное испытание позволило участникам продемонстрировать авторские методики, эффективные образовательные практики и обменяться профессиональным опытом. По результатам этапа определены девять педагогов, которые продолжат борьбу за звание лучшего учителя. В следующий тур прошли Екатерина Скороходова из Лицея № 7, Ольга Тихонова из Лицея № 10, Любовь Цхай из Аэрокосмического лицея, Анастасия Гуралева из школы № 29, Елизавета Цуприкова из школы «Триумф», Яна Каретникова из школы «Лидер», Оксана Ермошина из образовательного комплекса «Перспектива», Наталья Чернецова из школы «Флагман» и Ангелина Хачатрян из школы-интерната «Кадетский корпус».

Начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова отметила, что педагог каждый день вдохновляет, поддерживает и открывает перед детьми новые возможности. По ее словам, в округе уделяют особое внимание развитию профессионального потенциала учителей, создают условия для обмена опытом и внедрения современных образовательных подходов.

Впереди у конкурсантов второй тур, который состоится в декабре. Педагогам предстоит провести открытые уроки и классные часы, продемонстрировав профессиональное мастерство, умение находить подход к ученикам и создавать увлекательную образовательную среду.