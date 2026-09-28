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    Подмосковный педагог вышел в финал конкурса «Мастер года — 2026»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский представляет Московскую область в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года — 2026». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Заключительный этап стартовал 28 сентября в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). В соревнованиях участвуют 89 педагогов из 89 регионов России.

    В пресс-службе ведомства отметили, что Ангеловский участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» по отрасли «Радиоэлектроника», руководит центром дополнительного образования «Инженерный центр „Первопроходец“» и разрабатывает образовательные программы и цифровой контент по радиоэлектронике.

    В деловую программу финала вошли торжественная церемония открытия и пленарное заседание на тему «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО». Конкурсантам предстоит пройти испытание «Открытый урок» и решить ряд образовательных кейсов. Ангеловский проведет открытый урок на тему «Монтаж и пусконаладка систем позиционирования альтернативной энергетики». Мероприятия продлятся до 2 октября.

    По итогам первых двух испытаний федеральная конкурсная комиссия определит топ-10 финалистов. Заключительным этапом для них станет конкурс «Влюбить в профессию», где участники представят свое видение мотивации молодежи при выборе специальностей системы СПО.

    Конкурс «Мастер года» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторы — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

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