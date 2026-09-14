Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Воскресенске

Пятый фестиваль «Наша сила — в правде, духовность — в нашей истории» состоялся 12 сентября в парке усадьбы Кривякино. Мероприятие собрало более 200 участников со всей епархии.

Юношей и девушек поприветствовали почетные гости: председатель окружного совета депутатов Сергей Матвиенко и заместитель главы администрации Воскресенска Сергей Карасев. В фестивале также приняли участие заместитель председателя совета депутатов и глава попечительского совета Иерусалимского храма Сергей Слепов, иерей Иоанн Бакушкин и протоиерей Кирилл Седов.

На первом этапе участников ждали бег с ориентированием на местности и интеллектуальная викторина, посвященную эпохе Сергия Радонежского. Во второй части фестиваля состоялся «Исторический поединок», темой которого стала Отечественная война 1812 года. Ребята не просто соревновались, а по-настоящему погрузились в атмосферу прошлого — изучали биографии великих полководцев и рассматривали детали военной формы той эпохи.

По итогами фестиваля призерами стали команды 3-го Коломенского, 2-го Воскресенского и 2-го Коломенского благочиний. Их наградили заслуженными кубками и медалями, а всем участникам вручили памятные подарки.