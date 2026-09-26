В Красногорске на выставке «Мир охоты и рыбалки» открылась «Школа меткости»

В Красногорске любой желающий может бесплатно попробовать себя в пневматической стрельбе под руководством мастеров спорта. На выставке «Мир охоты и рыбалки» запустили работу «Школы меткости» Федерации практической стрельбы Московской области.

На стрелковый рубеж могут пройти как взрослые, так и дети. Так, посетительница мероприятия Анастасия Усольцева пришла на выставку вместе с сестрой и племянницами. Девушки решили не просто наблюдать со стороны, а попробовать сами.

«Вообще я никогда в жизни не стреляла, я даже не понимаю, что это. Девушка нам предложила попробовать, так как это бесплатно и очень интересно», — поделилась Анастасия.

В Федерации отметили, что практическая стрельба давно не считается исключительно мужским спортом. Девушки участвуют в тренировках и соревнованиях наравне с мужчинами.

В практической стрельбе есть несколько дисциплин, в том числе огнестрельные и пневматические. На выставке работают именно с пневматикой. Она позволяет познакомиться со спортом с более раннего возраста — занятия можно начинать уже с 10 лет.

За каждым участником следят профессиональные тренеры. Среди инструкторов — мастера спорта и члены сборной России, которые сами выступают на соревнованиях и ведут секции в Подмосковье.

«Мы в целом прививаем культуру безопасного обращения с оружием. Людям нравится», — подчеркнул инструктор-тренер Федерации практической стрельбы Московской области Дмитрий Ашмихин.