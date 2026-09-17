Еще 800 жителей Подмосковья присоединились к регистру доноров костного мозга

За полгода более 800 жителей Подмосковья присоединились к Федеральному регистру доноров костного мозга. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

День донора костного мозга отмечают каждую третью субботу сентября. Сейчас в федеральном регистре насчитывается около 546 тысяч человек — примерно на 60 тысяч больше, чем годом ранее. При этом потребность в потенциальных донорах остается высокой.

Стать донором может человек от 18 до 35 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Для вступления в регистр необходимо подать заявку через «Госуслуги», а затем обратиться в рекрутинговый центр. Там оформляют необходимые документы и берут образец биоматериала — кровь из вены или мазок с внутренней поверхности щеки.

«Сама процедура донорства костного мозга безопасна. Существует два способа забора стволовых клеток. Первый — когда вводят препарат, стимулирующий выход стволовых клеток в кровь, после чего они собираются через венозную кровь. Процедура длится около пяти часов. Второй — предполагает забор костного мозга из тазовой кости под наркозом. В обоих случаях организм донора полностью восстанавливается от нескольких недель до месяца», — подчеркнул Андрей Голубев.

К абсолютным противопоказаниям относятся, в частности, обострение инфекционных заболеваний, наличие маркеров ВИЧ, прием иммуносупрессивных препаратов, злокачественные новообразования, кахексия и некоторые психические расстройства.