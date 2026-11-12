Подмосковный «Мастер-Сатурн» впервые победил в первенстве России по футболу среди девушек U-18

Футболистки подмосковного «Мастер-Сатурна» впервые в истории стали победителями первенства России среди девушек до 18 лет (ЮФЛ-девушки U-18). Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Торжественное награждение победительниц прошло 11 ноября в Егорьевске. В турнире команда одержала 14 побед, две встречи сыграла вничью и лишь по итогам двух поединков проиграла. Подопечные тренера Юрия Савина завершили турнирную дистанцию на первом месте, на пять очков опередив ближайших преследовательниц из московского «Спартака».

Помимо победного Кубка и золотых медалей, четыре игрока команды получили индивидуальные награды. Дарья Зверева признана лучшим вратарем первенства, Ева Продан — лучшим защитником, Дарья Забродина — лучшим нападающим и лучшим игроком турнира. Елизавета Бочарова стала лучшим бомбардиром, забив 22 гола.

Ранее, в октябре 2026 года, сборная Московской области, укомплектованная воспитанницами Спортивного училища №5, завоевала серебряные медали на финальном турнире первенства России по футболу среди девушек не старше 17 лет в Новороссийске.

Первенство России по футболу среди девушек до 18 лет прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».