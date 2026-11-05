Фестиваль ГТО среди спортивных семей прошел в Лобне

Со словами приветствия к участникам фестиваля обратились глава ЛобниАнна Кротова, председатель совета депутатов Владимир Букин и муниципальный депутат, чемпион по шоссейному велоспорту Александр Кузьмиченко.

Спортсменам нужно было выполнить четыре норматива ГТО, пройдя 11 испытаний на силу, гибкость и выносливость. В номинации «Самая прыгучая семья» победила команда Головачевых «Сорви-голова». Самой выносливой семьей стала «Молния» Павлюковых. Самой гибкой семьей признана команда «Семейный пируэт» Гуралевичей, а самой сильной — «Ниндзя» Говоровых.

Победителям вручили кубки и призы от спонсоров соревнований. Кроме того, каждый участник фестиваля получил памятную медаль и пиццу для скорейшего восстановления сил.

«Нет ничего важнее семьи. Особенно здорово, когда родители своим примером показывают детям, что спорт — это радость, поддержка и умение идти к цели вместе», — отметила Анна Кротова.