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    Фестиваль ГТО среди спортивных семей прошел в Лобне

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

    Фестиваль ГТО, посвященный Дню народного единства, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 4 ноября. В соревнованиях приняли участие 13 семейных команд.

    Со словами приветствия к участникам фестиваля обратились глава ЛобниАнна Кротова, председатель совета депутатов Владимир Букин и муниципальный депутат, чемпион по шоссейному велоспорту Александр Кузьмиченко.

    Спортсменам нужно было выполнить четыре норматива ГТО, пройдя 11 испытаний на силу, гибкость и выносливость. В номинации «Самая прыгучая семья» победила команда Головачевых «Сорви-голова». Самой выносливой семьей стала «Молния» Павлюковых. Самой гибкой семьей признана команда «Семейный пируэт» Гуралевичей,  а самой сильной — «Ниндзя» Говоровых.

    Победителям вручили кубки и призы от спонсоров соревнований. Кроме того, каждый участник фестиваля получил памятную медаль и пиццу для скорейшего восстановления сил.

    «Нет ничего важнее семьи. Особенно здорово, когда родители своим примером показывают детям, что спорт — это радость, поддержка и умение идти к цели вместе», — отметила Анна Кротова.