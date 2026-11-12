Подмосковные врачи спасли ногу пациенту с закупоренной бедренной артерией

В Домодедовской больнице врачи предотвратили ампутацию ноги 67-летнему мужчине, у которого обнаружили полную закупорку бедренной артерии. Пациент обратился в поликлинику из-за боли в стопе, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Заведующий хирургическим отделением городской поликлиники сообщил, что конечность была синюшной, холодной с ослабленной пульсацией.

Обследование показало, что кровоток в общей бедренной артерии полностью перекрыт. Без срочного вмешательства нарушение кровоснабжения могло привести к гибели тканей и потере конечности.

Мужчину экстренно госпитализировали в отделение сосудистой хирургии. Сначала врачи с помощью ангиографии определили расположение закупорки. Затем через небольшой прокол специальным инструментом восстановили проход в сосуде, расширили его баллоном и установили стент.

Операция позволила полностью восстановить кровообращение в ноге.

«Наши действия буквально спасли пациенту конечность», — уточнил доктор.

Мужчину выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Он продолжает восстановление под наблюдением врачей поликлиники.