В Подмосковье до конца года откроют еще 16 пунктов приема старой электроники
До конца 2026 года мобильные пункты приема отработавшей электроники посетят еще 16 муниципальных образований Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Фонда рационального природопользования — организатора акции.
Цель проекта — обеспечить правильную переработку техники и не допустить попадания потенциально опасных компонентов в окружающую среду. С сентября специальные пункты уже побывали в 42 округах региона: жители, сотрудники государственных и муниципальных учреждений сдали свыше 40 тонн электронного оборудования, к акции присоединились более 80 организаций.
Среди участников осеннего этапа — министерства Московской области, ведомства, отвечающие за образование, имущественные отношения, социальное развитие, сельское хозяйство и продовольствие, а также физическую культуру и спорт.
Подробный календарь работы пунктов опубликован на сайте Фонда рационального природопользования.