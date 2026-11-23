До конца 2026 года мобильные пункты приема отработавшей электроники посетят еще 16 муниципальных образований Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Фонда рационального природопользования — организатора акции.

Цель проекта — обеспечить правильную переработку техники и не допустить попадания потенциально опасных компонентов в окружающую среду. С сентября специальные пункты уже побывали в 42 округах региона: жители, сотрудники государственных и муниципальных учреждений сдали свыше 40 тонн электронного оборудования, к акции присоединились более 80 организаций.

Среди участников осеннего этапа — министерства Московской области, ведомства, отвечающие за образование, имущественные отношения, социальное развитие, сельское хозяйство и продовольствие, а также физическую культуру и спорт.

Подробный календарь работы пунктов опубликован на сайте Фонда рационального природопользования.